Gurgltaler formieren sich gegen Fernpasstunnel

Das Ziel ist ganz klar: Verhinderung des Projektes. Welches Projekt wohl gemeint ist, wenn sich in Nassereith Bürgerinnen und Bürger versammeln, dürfte auch klar sein: der Fernpasstunnel mit dazugehöriger Maut. Wer will das verhindern? Jedenfalls jene überraschend große Menschenmenge, die am Donnerstagvormittag die Landesbeamten, die zur ersten mündlichen Verhandlung gekommen waren, „empfangen“ hat.