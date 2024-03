59-jähriger Oststeirer starb bei Forstunfall

Ein 36-Jähriger und ein 30-Jähriger, beide stammen ebenso wie das spätere Opfer aus dem Bezirk Weiz, waren in einem Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Der 59-Jährige wollte den beiden Männern – es besteht mit einem der beiden ein Verwandtschaftsverhältnis – helfen und begab sich kurz vor 15 Uhr mit einer Motorsäge und in Arbeitskleidung in den Wald. Der Wald befindet sich in Wohnhaus-Nähe des Mannes.