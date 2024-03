Gewinnen Sie leichte Badetücher von LeStoff

Hamamtücher von LeStoff sind die leichte und nachhaltige Alternative zu schwerem Frottee und ledrigen Mikrofaserreisetüchern, und haben mit ihren knapp 300 Gramm einen Fixplatz in jeder Tasche. Saugstark, schnell trocknend, pflegeleicht und platzsparend, zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle gewebt, fair & ökologisch erzeugt, und das alles in einem Tuch vereint. LeStoff verlost 10 Hamamtücher in der praktischen Badetuchgröße.