Steirer (91) überfährt mit Auto seine Frau – tot!

Obduktion angeordnet

Der Notarzt des Roten Kreuz Voitsberg und die Notärztin des alarmierten Rettungshubschraubers Christophorus 12 versuchten zu helfen, konnten aber nur mehr den Tod der 84-Jährigen feststellen. Sie starb an multiplem Organversagen. Erst als ihr Ehemann mit den Einkäufen wieder nach Hause kam, sah er, was passiert war, hieß es seitens der Polizei. Er gab an, dass er nichts von dem Unfall bemerkt habe.