Er ärgerte sich über Rot und jubelte über Titel

Erstes Trainer-Rot

Zugegeben: Es hatte am Freitagabend in Umhausen nicht soooo gut begonnen. Abgesehen vom wichtigen 1:0-Erfolg seiner Union-Innsbruck-Truppe in der Tiroler Liga im Ötztal. Aber Trainer Milenkovic sah in der 83. Minute die Gelb-Rote. Er hatte bei einer Verletzung eines seiner Spieler verbotenerweise das Spielfeld betreten. Sein erster Ausschluss als Trainer, nicht sein erster freilich bei Schiedsrichter Patrick Elsler. Tja, Zufälle gibt’s...