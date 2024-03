Von der Sonne im Herzen bis zum Sonnenstrom

Technische Tüfteleien

Einen Monat lang stellte sich das Quartett – darunter zwei gelernte Elektriker – dort in den Dienst der guten Sache. Drei PV-Anlagen wurden installiert. Was gar nicht so einfach war: „Peru ist bei Solarenergie noch nicht auf europäischem Standard, es bedurfte also einiger technischer Tüfteleien“, berichten die Helfer. Zudem wurden eine Plastik-Recycling-Anlage in Gang gebracht sowie Tische und Bänke für Schwester Karinas Schule „Santa Bernardita“ im Norden Perus gezimmert.