Wie man das Fahrrad nun „frühlings-fit“ macht

Wie zufrieden heimische Radfahrer mit den vorherrschenden Bedingungen sind, wird derzeit in einer Online-Umfrage des VCÖ ermittelt. Das Potenzial für mehr Radverkehr in NÖ sei jedenfalls groß, denn fast die Hälfte der Alltagswege ist kürzer als fünf Kilometer – und somit in guter Radfahrdistanz.