Pauritsch: „Schon mein Opa war ein Schacherer!“

Mit Mama am Flohmarkt

Mama Maria Pauritsch ist in Lieboch nämlich jeden Sonntag mit ihrem Stand am Flohmarkt zu finden – und dank ihres Sohnes wurde der Trödelmarkt diesmal zum Mekka für Groß und Klein. Bereits zwei Stunden vor Beginn saßen die ersten Kunstliebhaber mit ihren Exponaten im Saal des Dieselkinos, mehr als drei Stunden nahm Wolfgang Pauritsch dann alle möglichen „Schätze“ unter die Lupe.