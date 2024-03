Warum Innsbrucks Volleyballer an Aufstieg glauben

Der Finalgegner heißt Hartberg

Jetzt führen die Tiroler in der Serie nämlich mit 2:1 und können am Samstag in Kärnten den Sack zumachen. „Das fünfte Spiel in Innsbruck brauchen wir nicht, wir wollen und können auswärts den Aufstieg ins Finale fixieren“, machte Volleyball-Zampano Hannes Kronthaler die Ansage. Dass bei Aich/Dob am Mittwoch der Haussegen schief hing, sich Bank und Trainer Wortgefechte lieferten, unterstützt die These. Auch positiv: Die Verletzungspause des Brasilianers Arthur Nath könnte nun doch kürzer sein als befürchtet. Obwohl Kronthaler zufrieden registriert hatte: „Finn Örley hat einen Topjob gemacht!“