Abwasser lüftet Geheimnisse zum Konsum von Drogen

Kufstein reagierte auf alarmierende Ergebnisse

Was passiert mit den Erkenntnissen? In Kufstein reagierte das Bezirkspolizeikommando nach erschreckenden Daten im Jahr 2022. So wurde in Schulen das Unrechtsbewusstsein geschärft und noch eindringlicher auf Risiken hingewiesen. Örtliche Polizisten wurden zudem beim LKA Tirol zu Suchtgift-Spezialisten geschult.