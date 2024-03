Adrian Goiginger rittert um Deutschen Filmpreis

Auch die österreichisch-deutsche Koproduktion „Ein ganzes Leben“ von Hans Steinbichler nach einem Buch des Wiener Autors Robert Seethaler hat neben einer Chance auf den besten Spielfilm auch Nominierungen in den Kategorien beste Tongestaltung, bestes Szenenbild und bestes Maskenbild eingefahren. Wer die Auszeichnungen erhält, wird am 3. Mai in Berlin publik. Im Vorjahr gewann das Drama „Das Lehrerzimmer“ von Ilker Catak die „Goldene Lola“ als bester Spielfilm.