Ein alter Bekannter räumte erneut ab

Koffer türmen sich in den Regalen im Wirtschaftshof, Schmuck liegt über vier Meter in einer Auslage, dazwischen stehen Kinderwägen und Elektroroller – das alles gehört seit Dienstag Andreas Pohl. Der 29-jährige Salzburger hat die Fundsachen der Stadt Salzburg ersteigert. Der Wirtschaftshof freute sich über ein leeres Lager, Pohl über einen vollen Lieferwagen mit seinen „Schätzen“. Was im Europark, in Zügen oder im Ikea liegen geblieben, unbeschädigt ist und nach einem Jahr nicht abgeholt wurde, versteigerte der Magistrat an den Höchstbieter. „12.600 Artikel gingen 2023 in der Stadt verloren, davon fanden 46 Prozent ihren Besitzer wieder“, sagt Doris Lanschützer, Leiterin des Pass- und Fundamts.