Schüler lernten, auch Verantwortung zu übernehmen

„Die Schüler lernen nicht für uns, sondern fürs Leben – für ihr Leben“ – unter diesem Motto lief für die Schüler der Klassen 1i und 4a der Mittelschule Egger-Lienz ein ganz besonderer Tag. Lehrer wollten die Heranwachsenden sensibilisieren und ihnen aufzeigen, dass sie für ihr Handeln auch Verantwortung übernehmen müssen. Am Do-Day, oder auch „Tu es Tag“ genannt, wurde dies in den Unterricht integriert. Vier Stunden pro Woche arbeiteten die Kinder Projekte aus – mit dem Ziel, auf Augenhöhe mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren und zugleich einen Gedanken an die Umwelt zu richten.