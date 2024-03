Schaller und Mayr für WM zurück am Ort des Anfangs

Freundin feuert an

Im morgigen Kurzprogramm soll sich der ganze Aufwand bezahlt machen. Als eines von 20 Paaren wollen sie in die Kür einziehen. Seit Anfang März weilen sie im Land des Ahornblatts, trainieren seit Sonntag in Montreal. „Mit dem Training sind wir sehr zufrieden“, schickt Schaller Grüße nach Salzburg. Die EM im Jänner in Litauen (18. und letzter Platz) ging zwar komplett in die Hose. In der zweiten Heimat soll es mit bekannten Gesichtern aber besser laufen. „Meine Freundin ist Kanadierin. Sie und ihre Familie kommen zum Anfeuern“, hofft Mayr auf eine bombastische Stimmung.