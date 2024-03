Reif für die Insel – aber erst in drei Wochen

Abtrainieren im Höhenzentrum ist angesagt

„Ein paar Tage Pause werde ich nach der Ankunft in Innsbruck noch machen“, gesteht Anna Gandler. Mit ein paar Einheiten in Lüsens „garniert“. „Danach werd’ ich mit Emilien (Claude/Freund) viele Langlauf-Kilometer in Livigno sammeln.“ Abtrainieren im Höhenzentrum, mit viel Umfang. Darunter auch Ski-Touren, bis 5. April. Danach erst wird sich Österreichs beste Biathletin im abgelaufenen Weltcup (Rang 19 in der Gesamtwertung) in die Sonne legen: Zwei Tage Dubai, danach für zehn auf die Seychellen. „Da freu ich mich schon riesig drauf. Das wird sicher wieder ein Highlight.“