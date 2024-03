Steirischer Davis Cup? „Müssten nichts aufbauen“

„Bei uns im Sportaktivpark haben wir einen Center Court für bis zu 1600 Zuschauer, hier steht alles, müsste man nichts erweitern“, verweist Veranstalter Sascha Freitag auf die Größe seines Areals und bestehende Tribünen. Beim Challenger im September 2023, als Dennis Novak erst im Finale scheiterte, wurde bewiesen, was Bad Waltersdorf für ein Hexenkessel sein kann. „Da hatten wir in der ganzen Woche an die 5000 Fans am Areal, die Region ist sehr Tennis-hungrig“, so Sportaktivpark-Eigentümer Freitag.