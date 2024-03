Origineller Operettenspaß mit Paprika und Pfeffer

Die Operette wird trotz ambitionierter Versuche der Wiederbelebung oft totgesagt. Das gilt für die Meisterwerke der Goldenen Ära ebenso wie für diesen Nachzügler, mit dem Robert Stolz das Genre selbst schon nicht mehr wirklich ernst nahm, und der zwar viele hübsche Melodien vereint, aber wenig ernstzunehmende Handlung aufweist. Seine 1932 in Zürich uraufgeführte „Venus in Seide“ erinnert demnach auch mehr an eine schräge Nummernrevue, die einmal in Ungarn, dann wieder in Italien Station macht, und Figuren auf die Bühne bringt, die selbst in den 1930er-Jahren nur noch ein nostalgisches Klischee bedienten.