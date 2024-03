„Wir müssen jetzt die Kirche im Dorf lassen“

Punkt erkämpft, Vorsprung ausgebaut. Auch wenn der GAK mit dem 1:1 im Zweitliga-Derby gegen Lafnitz nicht glücklich war, wuchs der Vorsprung des Spitzenreiters auf zwölf Punkte an. Danel Maderner sorgte per Elfer für den späten Ausgleich, nachdem Jakob Knollmüller die Gäste in Führung brachte.