Facharzt-Termin: Steirer haben genug vom Warten

Der „Krone“-Bericht am Freitag über die langen Wartezeiten und eine Pensionierungswelle bei den Kassenärzten sorgt für Aufregung – und ein politisches Nachspiel für den grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch. Marco Triller, FPÖ-Gesundheitssprecher, will von ihm nämlich via parlamentarischer Anfrage Antworten zur „kassenärztlichen Versorgungssituation in der Steiermark“. „Der sich weiter zuspitzende Kassenärztemangel hat sich seit Jahren abgezeichnet, wurde von ÖVP, SPÖ und Grünen jedoch viel zu lange sträflich ignoriert. Es braucht nun als ersten Schritt rasch die Ausarbeitung einer Gesamtstrategie zur Besetzung von offenen Kassenplanstellen“, poltert Triller.