Griechischer Gott verbindet Lawinenkommissionen

Gemeinsamer Weg ein Erfolgsweg

„Die Euregio setzt im Hinblick auf den länderübergreifenden Katastrophenschutz ein weiteres Ausrufezeichen“, betont Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. „Mit dem Projekt CAIROS soll die Zusammenarbeit der Lawinenkommissionen in Zukunft gestärkt und damit der Lawinenschutz noch einmal deutlich verbessert werden. Denn am Beispiel des Lawinenreports und der engen Zusammenarbeit der Euregio-Lawinenwarndienste hat sich in den vergangenen Jahren eindrücklich gezeigt, dass der gemeinsame Weg ein absoluter Erfolgsweg ist“, so Mattle weiter.