Straßenbeleuchtung soll nachts abgedreht werden

Mit 1. Mai tritt in Oberösterreich die Novelle des Umweltschutzgesetzes des Landes mit Zusatzparagrafen für Lichtschutz in Kraft. Damit sei man das erste Bundesland, das „aktiv gegen Lichtverschmutzung vorgeht“, meinte Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Mittwoch. Die öffentliche Beleuchtungszeit in den Gemeinden wird generell auf sechs bis 22 Uhr begrenzt. „Dort, wo sich Menschen aufhalten, wird es aber hell bleiben“, stellte der Landesrat klar.