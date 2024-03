Kleine Ausreißer werden schmerzlichst vermisst!

Kleiner Katzenjunge ist entlaufen!

In Itter ist am 3. März „Pablo“ verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Der circa vier bis sechs Monate junge Schnurrer ist noch nicht kastriert und auch nicht gechippt. Auffällig an ihm ist sein schwarzer Punkt am Unterkiefer. Hinweise werden an das Tierheim Wörgl unter der Telefonnummer: 0664/8495351 erbeten.