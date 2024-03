Tirols Volleyball-Imperium muss zurückschlagen

Und die wollen die Hypo-Volleyballer lieber nicht erfahren. „Ich bin überzeugt, dass wir zuhause besser agieren. Wobei wir in Kärnten bis zum 8:5 im fünften und entscheidenden Satz - und da muss man zuerst einmal hinkommen - ja auch gut spielten. Aber dann . . .“ Fehler im Block und in der Annahme, 13:15 verloren, „wir wissen, was wir schlecht und gut gemacht haben, werden die Lehren daraus zieh’n“.