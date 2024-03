Laichzeit: Freiwillige „Froschklauber“ gesucht

Neben dem laufenden Verlust von Lebensraum spielt auch die Klimaveränderung eine Rolle. Als Beispiel nennt Bernhart die Rabenhofteiche in St. Veit in der Südsteiermark: „Hier gab es das größe Moorfroschvorkommen in der Steiermark. In den letzten drei Jahren ist das Vorkommen um 98 Prozent eingebrochen. Es war in den Frühjahren einfach zu trocken.“