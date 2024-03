„Solche Verletzungen sind nicht normal“

Im kritisierten Schweinemaststall in der Südsteiermark waren Schweine mit laut Vorwurf illegal abgeschnittenen Schwänzen zu sehen. Der Betreiber soll gesagt haben, dass er die schon als Ferkel so bekommen hat. Jetzt steht er erneut in der Kritik, weil er laut Recherchen des VGT selbst Geschäftsführer dieser Ferkelzucht sein soll. Ist die Veterinärbehörde, der Sie ja vorstehen, dem nachgegangen, wo die Ferkel herkommen? Hat Maßnahmen gesetzt?