Mutiger Flugmodus in den größten Hallen

Ob mit dem Snowmobil, mit Quads, mit einem Buggy, Inline-Skates, mit BMX- und FMX-Bikes oder mit dem Mountainbike–die weltbesten Freestyle-Athleten kehren bei „Masters of Dirt“ in die größten Hallen Österreichs zurück und verwandeln die Arenen in eine Welt voller Action und Adrenalin!