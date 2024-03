Disco-„Mandy“ feiert als ewig junge Legende 80er

Ganze Generationen – darunter auch die örtliche Journalistenszene – pilgerten einst in Manfred Reisingers Gasthaus am Hauptplatz von Obergrafendorf. Und sie tun es auch heute noch – denn „Mandys“ Tochter Renate Grünberger sorgt im „Harmony“ weiter für „Saturday Night-Fever“ wie in den Sechziger- , Siebziger-, Achtzigerjahren und bis in die Gegenwart.