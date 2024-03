Ausbildung beendet: Hoffen, dass Tierärzte bleiben

Laut Zahlen aus dem Jahr 2022 arbeiteten in den 129 Tierarztpraxen Tirols insgesamt 207 Tierärztinnen und Tierärzte. Damit diese Zahl nicht sinkt, mussten vor zwei Jahren Maßnahmen her. Denn aus der einzigen Veterinärmedizinischen Universität Österreichs in Wien kommen nur wenige Tierärzte nach Tirol zurück. Vor allem für Nutztiere war die medizinische Versorgung in Gefahr.