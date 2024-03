Steirische Industrie: „Sind in einer Rezession“

Immer mehr Frauen entscheiden sich für Industrie-Lehre

Dennoch ist die Industrie in Veränderung begriffen: „23 Prozent der Industrielehrlinge sind Frauen, 2007 waren es noch 14 Prozent - da merken wir einen deutlichen Anstieg“, sagt Zechner. Das beschränkt sich nicht aufs Büro, sondern schlägt sich auch in der Produktion nieder: „Der am häufigsten gewählte Beruf ist die Metalltechnik, erst dann kommt die Industriekauffrau.“