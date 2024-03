Feuerwehr rettet Katze von Baum: Kinder glücklich

Verängstigt und durchnässt

Aber Kärntens Feuerwehren haben ein großes Herz für Tiere. Deshalb rückte die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau mit der Drehleiter an und Gruppenkommandant Lucas Weger konnte die verängstigte und durchnässte Katze „Nikita“ unverletzt vom Baum retten und den glücklichen Kindern Mailin, Nike und Raphael übergeben. Ein Happy End in allen Lagen und ein großes Dankeschön der Feuerwehr.