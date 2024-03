Rocksternchen (7) spielt ihren ersten eigenen Song

KISS-Coversongs und erste eigene Nummer

Im echten Leben muss die Siebenjährige natürlich noch in die Schule und auch Hausübungen machen. Ganz tun und lassen, was sie will, das geht natürlich nicht. Aber Xena Morgana arbeitet danach hart an der eigenen Musikkarriere. Bekannt wurde die Rockerin in den vergangenen Jahren unter anderem, weil sie mit KISS-Coverbands aufgetreten war. Sie wurde zum Internethit, Auftritte samt Schminke und Kostümierung wurden mehr.