Frankfurt gegen Hoffenheim - ab 17.30 Uhr LIVE

In den letzten sechs Duellen zwischen Frankfurt und Hoffenheim fielen in der Summe 27 Tore, immer mindestens vier pro Partie. Einer, der diesmal für Tore sorgen könnte, ist Maximilian Beier. Seine zwei Bundesliga-Doppelpacks schnürte der TSG-Angreifer in den letzten beiden Partien – in der Rückrunde kommt der 21-Jährige nun auf sechs Tore, das toppt kein Spieler.