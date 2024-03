Drama um Paul Gascoigne: „Bin trauriger Trinker!“

Er ist einer der ganz Großen im Fußball gewesen, immer mit einer genialen Idee im Hinterkopf, stets auf Du und Du mit dem Ball und er hat Millionen verdient - doch anstatt seinen Lebensabend in Würde und Wohlstand zu verbringen, lebt Paul Gascoigne als Alkoholiker am unteren Rand der Gesellschaft! Völlig offen sprach der frühere England-Star nun in beklemmenden Worten über seine Alkoholsucht und darüber, wieso er sich als „traurigen Trinker“ sieht ...