Das sind die prominenten Neuzugänge der Graz 99ers

Straka mit im Vorstand

Jerich stellte bei dieser Gelegenheit auch den neuen Vorstand des Klubs vor: Stephan Schwarzl, CFO in Jerichs Transportunternehmen, wird sich um die Finanzen des Vereins kümmern. Der bekannte Sportmanager Herwig Straka gehört dem Vorstand ebenfalls an, wird sich um Marketingbelange kümmern und Jerich in beratender Funktion zur Seite stehen. Bernd Vollmann bleibt General Manager, Sportdirektor Philipp Pinter wird seine Position als Sportdirektor am 1. Mai offiziell antreten.