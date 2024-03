Frauen leisten noch immer „unsichtbare“ Arbeit

Rahmenprogramm

Wie immer bietet das Museum für Geschichte auch ein interessantes Rahmen- und Vermittlungsprogramm an: Kuratorinnenführungen stehen etwa am Weltfrauentag (8. März, 16 Uhr) oder am 22. März (16 Uhr) auf dem Programm, am 26. April wartet in Kooperation mit Radio Helsinki eine Impulsführung und ein Mini-Workshop zum Thema Pflege. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 12. Jänner 2025.