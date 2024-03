Fünfkampf bei der Wahl im 5000-Seelen-Dorf

In keinem Pinzgauer Dorf sind die Wahlmöglichkeiten größer als in Bruck an der Großglocknerstraße: Gleich fünf Parteien stellen einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Barbara Huber (ÖVP), die 2019 den Chefsessel erobert hat, will das Amt jetzt verteidigen. Und sie hat gleich vier Gegenkandidaten, drei Männer und eine Frau.