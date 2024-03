Steierische Polizei stoppt illegalen Tiertransport

Der Lenker eines Transporters ist am Montag gegen 15.30 Uhr mit sieben Hunden auf der A9 bei Spielfeld (Bezirk Leibnitz) angehalten worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark Dienstagfrüh mitteilte, war der 23-Jährige ohne das benötigte internationale Transportdokument für die Vierbeiner unterwegs. Bei vier Tieren fehlten die elektronisch auslesbaren Mikrochips. Zudem wurden am Fahrzeug technische Mängel festgestellt. Die Hunde wurden in ein Tierheim gebracht.