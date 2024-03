Mann schlug Kontrahent bei Schlägerei Zahn aus

Gegen 22 Uhr entwickelte sich in dem Söldener Lokal zwischen dem 21-Jährigen und dem 25-Jährigen der Streit, der schließlich in einer handgreiflichen Auseinandersetzung gipfelte. Zeugen sagten bei der Polizei aus, dass der 25-Jährige dem jüngeren Deutschen einen Schlag ins Gesicht verpasst habe. Dieser war so stark, dass der 21-Jährige einen Schneidezahn verlor. Der Angreifer wurde schwer an der Hand verletzt.