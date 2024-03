400 Jahre Eggenberg: Ein ganzes Schloss wird Bühne

Marko Mele, Chef des UMJ, das die Steiermark Schau zum dritten Mal ausrichtet, freut sich auf die Ausstellung im traditionsreichen Standort. Und er verweist auf den Pavillon, der auch im kommenden Jahr wieder eingesetzt wird - wenn auch unter anderen Vorzeichen. „Das mobile Element hat dieses Mal drei Teile, einer wird im Schlosspark stationiert, ein zweiter tourt durch die steirischen Regionen, ein dritter durch benachbarte Hauptstädte wie Ljubljana und Zagreb.“ Und Landeshauptmann Christopher Drexler, der Erfinder der Steiermark Schau, ergänzt: „Vereint kann man die drei Teile beim schon traditionellen Prolog in Wien erleben.“ Seinen Stellvertreter Anton Lang wiederum freut es, dass der Pavillon in die steirischen Regionen reist. Beiden merkt man die Vorfreude auf diese Steiermark Schau, die von April bis November 2025 über die Bühne geht, an.