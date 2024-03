Lkw-Lenker pfiff auf Ruhezeit, manipulierte Gerät

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Samstag. An diesem Tag führten die Beamten Schwerverkehrskontrollen auf der Brennerautobahn durch. „Gegen 13.40 Uhr kontrollierten sie auf einem Parkplatz auf der Höhe Steinach am Brenner den griechischen Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges.“ Bei der Auswertung der Fahrerkarte und des Fahrzeugs ergaben sich mehrere „Ungereimtheiten“.