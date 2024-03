Berghütte am Golm wurde regelrecht ausgeräuchert

Eine böse Urlaubsüberraschung erlebten die Gäste einer Unterkunft am Tschaggunser Golm. Gegen 21.35 Uhr begannen plötzlich dichte Rauchschwaden durch das Gebäude zu ziehen. Grund dafür war ein technischer Defekt an einem Kühlschrank. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 55 Gäste in der Unterkunft. Während der Großteil der Urlauber sofort ins Freie flüchtete, versuchten drei Personen, den Schmorbrand eigenhändig zu löschen - dieses Unterfangen war allerdings wenig erfolgreich, nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte musste das Trio mit Sauerstoff versorgt werden. Auch drei weitere Personen haben sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zugezogen, sie sind ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht worden. Alle anderen Gäste wurden unterdessen mit der Golmerbahn ins Tal transportiert und anschließend in einem Notquartier untergebracht.