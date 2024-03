Rumäne rast durch Baustellenbereich bei Thalgau

Die Salzburger Polizei erwischte den 35-jährigen Mann aus Rumänien am Freitag in der Nacht auf der Westautobahn (A1). Im Baustellenbereich zwischen Thalgau und Mondsee stellten die Polizisten eine Geschwindigkeit von 141 km/h bei erlaubten 80 km/h fest. Der rumänische Lenker zeigte sich bei der Kontrolle nicht einsichtig und gab an, dringend nach Rumänien zu müssen. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.