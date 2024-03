Investor oder Rücktritt? Die Gerüchteküche kocht

Für einen Arbeitsplatz im Stadion bitte eine einmalige Voranmeldung! Nicht wegen des morgigen Gastspiels von Hartberg am Tivoli - sondern für eine Pressekonferenz im Gernot-Langes-Stadion. So etwas gab’s in Wattens noch nie! Was viele Gerüchte „freisetzt“. In verschiedene Richtungen: Eines, über das auch außerhalb der Tiroler Grenzen in der vergangenen Woche getuschelt wurde: Diana Langes hat die Lust am Bundesliga-Fußball verloren!