Mit Skischuh gegen Kopf getreten: Drei Verletzte!

Beim Après-Ski in Schladming (Steiermark) entbrannte Montagabend vor einem Lokal eine wilde Schlägerei zwischen Urlaubern aus Dänemark und Deutschland. Dabei sollen die Dänen einen am Boden liegenden Kontrahenten mit Skischuhen gegen den Kopf getreten haben. Ein 25-Jähriger ist in Haft, drei Deutsche liegen mit teils schweren Verletzungen ins Spital.