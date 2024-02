Und Goller ist sich sicher: „Ich werde der nächste Arnold Schwarzenegger! Seine Geschichte ähnelt meiner sehr stark. Ich habe den Sprung in die USA geschafft, mir hier in kurzer Zeit etwas aufgebaut, nachdem ich am Beginn meiner Zeit in Los Angeles ohne irgendetwas dagestanden bin - jetzt will ich den gleichen Weg gehen wie Arnold.“ Das bedeutet neben Fitness und Coaching den Sprung ins Film-Business: Goller hat durch seine neuen Kontakte und dank seines starken Auftretens einige Angebote für Film-Drehs in Hollywood erhalten, kürzlich fanden wieder Aufnahmen mit ihm statt. Sein Ziel: „Ich will auch die Filmbranche erobern und ich weiß - das wird klappen!“