Flugzeug-Drama am Glungezer jährt sich zum 60. Mal

Das schwerste Luftfahrtunglück Österreichs jährt sich am Donnerstag zum 60. Mal. Die britische Passagiermaschine „Britannia 312“ verunglückte am 29. Februar 1964 am Berg Glungezer nahe Hall in Tirol. Alle 83 Insassen kamen ums Leben. Eine Untersuchung ergab, dass ein Fehler des Piloten zu dem Unfall geführt hatte. Zum Gedenken findet am Glungezer ein Gottesdienst statt.