Supermärkte als die „Baugründe der Zukunft“

Konter aus St. Pölten

Das ließ Johanna Mikl-Leitner, sie ist ja derzeit auch Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz, nicht auf sich und ihre Amtskollegen sitzen. Weder Länder noch Gemeinden hätten Interesse an unnötigem Bodenverbrauch. Sehr wohl hätten sie aber Interesse daran, den Landsleuten etwa mit leistbarem Wohnraum und Kindergärten zu helfen: „Und wenn das keine Luftschlösser bleiben sollen, dann braucht es dazu am Land in vernünftigem Rahmen auch Flächen“, konterte die Landeshauptfrau.