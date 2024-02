Paar geschockt: „Hatten einen Schutzengel dabei“

Der Stein kam am Straßenrand zu liegen, ist mittlerweile entfernt. Landesgeologe Ludwig Fegerl war bereits zweimal an der Unfallstelle. Er ist sich sicher: „Derzeit besteht keine akute Gefahr mehr.“ Die B162 ist derzeit uneingeschränkt befahrbar. Einen zukünftigen Steinschlag will der Experte dennoch nicht ausschließen. Man erwägt daher in Absprache mit dem Grundeigentümer zusätzliche Schutzmaßnahmen. Fegerl: „Es stehen mehrere Optionen im Raum, die noch geprüft werden.“