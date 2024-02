Fußgängerin bei Autounfall in Stuhlfelden verletzt

Feuerwehr am Wochenende dreimal im Einsatz

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stuhlfelden waren an dem Wochenende nicht nur bei dem Unfall im Einsatz. Am Samstag sorgte Schneebruch für jede Menge Arbeit. Die Freiwilligen befreiten im Ort ein Auto von einem Baum, der wegen der Schneelast darauf gestürzt war. Zuvor mussten sie zweimal zu einer Straße anrücken, auf die Bäume gestürzt waren - ebenfalls wegen Schneelast.