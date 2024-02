Cobra-Einsatz in Tirol: Mann sprang von Balkon

Aufregung herrschte am Sonntagnachmittag in der Tiroler Gemeinde Pfaffenhofen! In einer Wohnanlage, die sich unmittelbar gegenüber des Bahnhofes befindet, sollen Schüsse gefallen sein, ein Nachbar schlug Alarm. Nicht nur die Polizei rückte aus, sondern auch das Einsatzkommando Cobra. Laut „Krone“-Informationen soll sich der Vorfall jedoch ein wenig anders abgespielt haben.